هاني مهنا لـ سميرة سعيد بعد حديثه عن كواليس طلاقهما: ده شيء نفتخر به

استنكر الموسيقار هاني مهنا، غضب الفنانة سميرة سعيدة، من تصريحاتها الأخيرة، المُتعلقة بجلوسهما في غرفة واحدة سويًا، بعد طلاقهما، وكأنهما أخوات، قائلًا: «هي الصراحة كده بتضايق.. أنا مش بعرف أكدب أو أجمل الكلام».

وقال هاني مهنا، لـ«الوطن»: «أنا بكن لسميرة سعيد كل الاحترام والتقدير لآخر ثانية في حياتي»، مؤكدًا أنه لم يقصد مضايقتها بسبب تلك التصريحات، بينما هناك البعض أخذ كلامه بسوء فهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب لها في ضيق وغضب.

وأوضح هاني مهنا: «أنا لما اتكلمت عن الحكاية دي، كنت بروي تفاصيل واقعة، والقصد منها كان إبراز الأصول التي نشأنا عليها بالنسبة لي وبالنسبة لها.. وهو ده اللي حصل.. وده شيء يفتخر به الإنسان مش عورة يعني».

وكان هاني مهنا، كشف في تصريحات سابقة له، كواليس الطلاق من الفنانة سميرة سعيد، خلال إحدى جولاتهما في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا: «أنهينا إجراءات الطلاق هناك، لكن كوني رجلًا شرقيًا رفضت أن تبقى بمفردها في الغرفة، فجلسة معها في نفس الغربة، ولم أقرب منها إطلاقًا، وكأننا أخوات بالظبط».

إثارة جدل

وكان الموسيقار هاني مهنا، قد أثار جدلًا واسعًا قبل فترة أيضًا بسبب تصريحاته، التي كشف فيها عن طبيعة الفترة التي قضاها داخل سجن طره في عام 2014، وقال «مهنا» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه لم يُخطئ في حديثه عن يومياته باستفاضة، فيما تعاملت «السوشيال ميديا» مع الموقف بمُبالغة شديدة، متسائلًا بقوله: «هو أنا اتكلمت في عورات؟».

وتابع: «ليه الناس ركزت في نص الكلام، وسابت الكلام المهم، والدروس اللي اكتسبتها من التجربة بتاعة السجن، أنا قلت إن كنت بصلي الخمس فروض في أوقاتهم، وكنت بداوم على قراءة القرآن الكريم طوال الوقت».