هاني مهنا: جمال وعلاء مبارك والعادلي مكانوش بيسيبوا فرض في السجن

تصدر إسم الموسيقار هاني مهنا مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد هجوم عدد من المتابعين عليه لدعمه لأبناء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والإشادة بأخلاقهم، وقال الموسيقار هاني مهنا إنه آثناء تعرضه لفترة الحبس التي استمرت لمدة 6 أشهر في سجن طرة، كان بصحبة جمال مبارك وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلي طوال فترة سجنه.

وأضاف مهنا في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا يجوز الجمع بين حبيب العادلي وأبناء الرئيس مبارك مع الإرهابين والإخوان، وذلك بعد محاولة أحد المساجين بتسميم جمال مبارك آثناء فترة السجن، وأن الحفاظ علي أبناء الرئيس السابق يعتبر مهمة أمن قومي لأنهما كانا يملكان أسرار الدولة المصرية يوما ما.

وأوضح مهنا، أن علاء وجمال وحبيب العادلي كانوا يحافظون علي صلاة الجماعة داخل مسجد سجن طرة: «أقسم بالله ما فيه مرة حد غاب عن صلاة الجماعة في المسجد»، موضحاً أنه في بعض الأحيان يقومون بصلاة العشاء في الزنزانة إذا منعوا من الصلاة في المسجد، وأن كل يوم ثلاثاء يأتي خطيب الجمعة للتحاور مع حبيب العادلي وأبناء مبارك، وذلك للمناقشة في عدد من القضايا الدينية.

وأشار إلي أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي كان رجلا حكيما، وشرطي من الدرجة الأولى، وكان يعتبر الأب الروحي له ولأبناء الرئيس مبارك: «العادلي دماغه مرتبة أوي لأنه عارف كل كلمة بيقولها ويطلعها إمتي، العادلي اتولد وزير، ولا يمكن أن يقاطع أحدا في حديثه»، كما وصفه بالكرم هو وأبناء الرئيس مبارك.

كما أكد مهنا أن جمال مبارك لم يرغب في حكم مصر في يوم من الأيام، وذلك عدما رأي ما مر به والده من أزمات صحية ومعنوية بسبب رئاسة الجمهورية: «جمال حلف لي أكثر من مرة بعدم رغبته في حكم مصر، لأنه كان يصعب عليه الولد في الأوقات التي كان لا يأكل بها ولا ينام بها بسبب صعوبة حكم مصر».