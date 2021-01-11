هاني مهنا يرد على المهاجمين: دي هرتلة.. وعلاء وجمال مبارك مش صهاينة

في تعليق له على الهجوم الذي طاله بسبب تصريحاته الأخيرة، قال الموسيقار هاني مهنا إن ابنته اتصلت به من لبنان وأبلغته أن هناك تطاولا كبيرا وسخيفا لدرجة السب بعد حديثه عن الفترة التي قضاها في السجن مع علاء وجمال مبارك.

وأضاف مهنا في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا تكلمت عن جمال وعلاء بالخير، وبحترمهم جدا جدا، دول ناس متربية جدا، وأبناء رئيس لمصر 30 عاما، ماينفعش التطاول وقلة الأدب دي، أنا اتخضيت لما بنتي كلمتني وبلغتني بالكلام ده».

وردا على المهاجمين قال مهنا: «دي سخافة وتفاهة ولو صبي صغير لا يصل لهذه المرحلة من التفكير، دول ناس عندهم تطرف ذهني وخلل في الفكر وهرتله، تركوا كلامي عن ما تعلمته في هذه المحنة، وقلت ربنا هداني أن أتقرب له، وبقيت بصلي 5 فروض وأقرأ القرآن، ولو كان اللي بيسمع مسلم أو حتى يهودي، من المفترض أنا يحترم كلامي اللي قولته، لكن الناس تركوا كل ده واتعلقوا في إني بلعب مع جمال وعلاء كرة قدم».

وتساءل مهنا: «هل معرفة علاء وجمال مبارك عورة؟»، مستكملا: «هم مش صهاينة إسرائيليين، دول مصريين حتى النخاع، واللي بيقول عليهم حرامية أقوله إن القضاء المصري أعطاهم براءة، واللي بيقول أنا كمان حرامي فأنا حصلت أيضا على البراءة من قضية البنك الذي كانت تربطني به علاقة إيجارية، وخرجت من الموضوع بدون حتى دفع الغرامة».

وكانت تصريحات الموسيقار هاني مهنا في أحد البرامج الإذاعية قد قوبلت بهجوم بعدما تحدث عن العلاقة التي تربطه بنجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بعدما تعرف عليهما في سجن طره، على خلفية تعرضه للسجن لمدة ٦ أشهر على ذمة قضية بينه وبين أحد البنوك بسبب عقار تابع له كان قد تم الاتفاق على تأجيره للبنك وبعد مرور سنوات حدثت خلافات بين الطرفين، انتهت بحلها وبراءته.