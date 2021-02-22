انفجار محركات «بوينج» في السماء تدفع مصر للطيران لوقف تشغيل 4 طائرات (فيديو)

قررت الشركة القابضة لمصر للطيران، إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز «بوينج B777-200»، التي تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي، وذلك بناء على توصية شركة «بوينج» العالمية الصانعة للطائرات، وقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران، بإيقاف تشغيل الطائرات من طراز BOEING 777-200، المزودة بمحركات «برات اند ويتني 112-4000»، وذلك بعد انفجار محرك طائرة «بوينج 777» تابعة لشركة «يونايتيد إيرلاينز» في سماء دنفر بكولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، واحترق محرك طائرة بوينج 747 في سماء هولندا، عقب إقلاعها من مطار ماستريتش، خلال 24 ساعة فقط ليكون حادثين متتاليين للطائرات من طراز بوينج.

وقالت «مصر للطيران» في بيان لها، إنها اتخذت القرار بناء على التوصية، لحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات، وتنفيذه على هذه المحركات، وذلك علي صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة «يونايتد إيرلاينز»، وتناثر أجزاء منه في الجو.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار لا تسري على طراز «بوينج 300-777»، الذي تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه، مزودة بمحركات من طراز مختلف عن «برات اند ويتني 112-4000».

وكانت شركة «بوينج» قد أعلنت، الأحد، أنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات «بوينج 777 إس» المماثلة لطائرة شركة «يونايتد إيرلاينز» التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت «بوينج» إنها توصي «بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 إس في الخدمة و59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب».

وجاءت تحذيرات «بوينج»، قبل احتراج محرك طائرة بوينج في سماء هولندا، نتج عنه إصابة شخصين، السبت الماضي، وسبقه بساعات انفجار محرك طائرة «بوينج 777» تابعة لشركة «يونايتيد إيرلاينز» في سماء دنفر بكولورادو، الأمريكية، السبت الماضي أيضا، وهو الأمر الذي استدعى اتخاذ «بوينج» قرارات وقائية، أمس الأحد، ريثما يُعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

وبسبب الحادثين، أعلنت الجهات التنظيمية الأمريكية عن عمليات تفتيش إضافية وعلقت اليابان استخدامها أثناء النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتستخدم الخطوط الجوية المتحدة (UAL) والخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية وخطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية (JAPSY) جميعها طائرات «بوينج 777» التي تعمل بنفس المحرك الذي انفجر في سماء دنفر بكولورادو الأمريكية.