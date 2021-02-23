عاجل.. وفيات كورونا بأمريكا تتخطى نصف مليون

قالت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات نتيجة الإصابة بكورونا في البلاد تخطت عتبة النصف مليون وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وأظهرت بيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بكورونا بلغ 500071 شخصاً.

بدوره، أشار موقع «ورلد ميتر»، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 28817961، بينما وصل مجموع حالات الشفاء من كورونا في الولايات المتحدة 19084152.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 26986 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10195160 حالة.

وأضافت الوزارة البرازيلية، في إحصائية يومية، أنه تم تسجيل 639 وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 247143 شخصا.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في تركيا إلى 28138

وفي تركيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 78 وفاة جراء الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28138، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الصحة التركية، في تقرير يومي، انه تم تسجيل 8104 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2646526.

من جانبه، قال محققون مطلعون على مسودة تقريرأولي لمنظمة «الصحة العالمية» حول أصل كورونا، إن التقرير سيوصي بتتبع أكثر شمولاً لجهات الاتصال لأول مريض معروف مصاب بالفيروس في مدينة «ووهان » وسط الصين، بالإضافة إلى سلسلة التوريد لما يقارب من 12 تاجرًا في سوق المأكولات البحرية «هوانان»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، أعلنت أستراليا، مساء أمس الاثنين، عن وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد حجب الموقع مضامين إخبارية احتجاجا على مشروع قانون تدعمه الحكومة الاسترالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الصحة جريج هانت، إن وزارته ستواصل تمويل الحملة الإعلانية ولكن ليس عبر «فيسبوك»، واشار المسؤول الأسترالي، إلى أنه سيتم استخدام جميع المخصصات المالية للترويج لحملة التطعيم ضد الفيروس والتي تبلغ 16.5 مليون يورو.

وكان خلاف نشب بين أستراليا و«فيسبوك» بشأن مشروع قانون يهدف إلى إرغام الشركة على دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، فيما عارض موقع التواصل الأمر بشدة، وقام بحظر مضامين إخبارية كثيرة.