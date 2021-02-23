عاجل.. وصول شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني (صور)

وصلت شحنة جديدة من اللقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا ضمن جهود الدولة لمواجهة الفيروس، وذلك حسبما أفادت القناة الأولى بالتليفزيون المصري في نبأ عاجل لها.

واستقبل وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، قبل قليل، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الصيني «سينوفارم»، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من العاصمة الصينية بكين، على متن طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شحنة اللقاح الصيني التي أهدتها الصين إلى مصر، وصلت على متن رحلة مصر للطيران رقم ms956، القادمة من العاصمة الصينية بكين، وكان في استقبالها الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة المصرية، ووفد السفارة الصينية بالقاهرة.

وأكدت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أنه سيتم الإفراج عن الشحنة فور وصولها، لقرية البضائع، عقب الانتهاء من شحنها، على أن يتم شحنها، إلى مخازن وزارة الصحة، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات التابعة.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أعلنت في وقت سابق، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني ستصل القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أيضا أن تتسلم مصر، في وقت لاحق، شحنة كبيرة من لقاح شركة أسترازينيكا.