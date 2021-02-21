عميد «طب حلوان»: الانتقادات الموجهة للقاح سينوفارم هراء علمي

قال الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن إعلان مصر إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا الأسبوع القادم، لكي تحصل الفئات المستحقة عليه بسبب تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا هو توجه أكثر من رائع، وبخاصة أن الدولة المصرية ستعمل على تلقيح الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الأورام والمرضى المستحقين لتكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي، وهو ما يوفر قاعدة كبيرة من الحماية لشريحة كبيرة من الشعب المصري.

وأضاف مهدي في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «سيتم إتاحة لقاح سينوفارم، وبعض الشائعات قالت إنه غير كفؤ، لكن كل هذه الأحاديث مجرد هراء علمي، ولم يقر أي بحث علمي بضعف لقاح عن آخر، لأنها تعمل بطرق مختلفة لتهيئة الجهاز المناعي الخاص بالمتلقي لتكوين أجسام مضادة، كما يجرى الحصول على اللقاح عبر جرعتين، بين كل جرعة 3 أسابيع تقريبًا».

وتابع عميد كلية الطب بجامعة حلوان، أن اللقاح لا يعالج لكنه يحفز الجهاز المناعي لتوفير أجسام مضادة توفر حماية لا تقل عن 75% ويقلل من حدة الأعراض والمضاعفات، لأن الإصابة الأساسية ليست سبب الوفاة الرئيس، والمضاعفات هي أبرز أسباب الوفاة.

وأردف: «أجهزة الدولة المصرية تتعاون من أجل تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية للمواطنين، ومن الملحوظ في السنوات الخمس الماضية الاهتمام بتنمية البشر باعتبارهم أغلى ما يملكه الوطن، والصحة هي أثمن ما يملك المواطن، وبالتالي فإن الثلاثي المدمر لأي مجتمع هو الجهل والفقر والمرض، لذلك فإننا إذا اهتممنا بصحة الإنسان سيعمل بجد ويجتهد ويطور من نفسه، والحصول على المستوى المعيشي الجيد يقضي على مثلث الخطر».