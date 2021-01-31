«الدواء»: تأكدنا من فاعلية لقاحي «سينوفارم وإسترازينيكا» قبل اعتمادهما

قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إن رخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الطبية تعتبر إجراءً استثنائيا يطبق في حالات الطوارئ، والهدف من هذا الاستخدام الطارئ للمستحضرات الطبية يكمن في توفير تلك المستحضرات بغرض علاجي أو وقائي.

هناك شروط لحصول الشركة على رخصة الاستخدام الطارئ

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن تلك المستحضرات تكون غير مسجلة، ولذلك يتم استخدام أقصر الطرق لتوفيرها للسوق المحلي، وذلك عن طريق رخصة الاستخدام الطارئ، مؤكدًا أن هناك شروط لحصول الشركة على رخصة الاستخدام الطارئ.

تم إصدار تراخيص طارئة لنوعين من اللقاحات المضادة لكورونا

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إلى أن أول هذه الشروط هو التقدم بطلب للحصول على الرخصة، ثم تقديم كشف بالمتطلبات التي توفرها الشركة، ويتم تقييم المستحضر للتأكد من جودته وفعاليته، مؤكدًا أنه تم إصدار تراخيص طارئة لنوعين من اللقاحات المضادة لكورونا.

اعتماد لقاحي «سينوفارم» وإسترازينيكا»

وأوضح أن لقاحي «سينوفارم» الصيني، و«أسترازينيكا»، كان للهيئة دور في التأكد من جودتهما وفاعليتهما، كما أن هيئة الدواء تقوم بعمل متابعة لمن أخذ رخصة الاستخدام الطارئ للقاحات، والتواصل معهم بشكل دوري لمعرفة أي آثار جانبية والاطمئنان على صاحب الرخصة.

رخصة الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا تكون للحالات الخطيرة

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن رخصة الاستخدام الطارئ للقاحات تكون للحالات الخطيرة والطارئة التى لا تستطيع تحمل الانتظار، مثل ما يحدث في جائحة فيروس كورونا المستجد وأنه يجب على المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية دائما انخفض أعداد إصابات كورونا.