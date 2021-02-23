لحظة وصول شحنة لقاح كورونا الصيني لمطار القاهرة (فيديو)

وصلت شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفارم) هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية بمطار القاهرة الدولي وكان في استقبالها عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

واستقبل وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، الشحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الصيني «سينوفارم»، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من العاصمة الصينية بكين، على متن طائرة شركة مصر للطيران.

ووصلت شحنة اللقاح الصيني على متن رحلة مصر للطيران رقم ms956، القادمة من العاصمة الصينية بكين، وكان في استقبالها الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة المصرية، ووفد السفارة الصينية بالقاهرة.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت في وقت سابق، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني ستصل القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أيضا أن تتسلم مصر، في وقت لاحق، شحنة كبيرة من لقاح شركة أسترازينيكا، وذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.