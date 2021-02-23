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ارتفاع حصيلة ضحايا مركب الإسكندرية إلى 8 غرقى

كتب:

مروة مرسى
03:47 ص | الثلاثاء 23 فبراير 2021
موقع حادث غرق مركب في الإسكندرية الآن

موقع حادث غرق مركب في الإسكندرية الآن

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، إلى 8 ضحايا وذلك بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثث أخرى من الملاحات.

وقال للدكتور سعيد السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت 8 جثث من موقع الحادث إلى مشرحة مستشفى العامرية غرب الإسكندرية.

وأضاف «السقعان» أن سيارات الإسعاف المُجهزة وبرفقة طاقم طبي متواجدين في موقع الحادث حتى خروج آخر ضحية من الحادث، لافتا إلى أن جميع المستشفيات التي تم تجهيزها لاستقبال ضحايا الحادث في حالة تأهب.

 

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