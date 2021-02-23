خريطة سقوط الأمطار الغزيرة وأبرد 5 مدن مصرية.. منها القاهرة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية مرور البلاد اليوم بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس السيئ إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد كما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

خريطة سقوط الأمطار

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية» بنسبة 70% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما توقعوا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبَرَد على مناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش» بنسبة 80% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية» بنسبة 70% تقريبًا على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبَرَد على مناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش» بنسبة 80% تقريبًا على فترات متقطعة.

أما الأمطار المتوسطة فمتوقع سقوطها على مناطق من «مطروح - الضبعة» تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية بنسبة 50% تقريبًا على فترات متقطعة.

والأمطار المتوسطة الرعدية أحيانا فمتوقع سقوطها على مناطق من «رأس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - بني سويف - المنيا» بنسبة 60% تقريبًا على فترات متقطعة.

أبرد 5 مدن مصرية

ومن المنتظر أن تكون أبرد 5 مدن مصرية هي كاترين والتي تصل درجة الحرارة العظمى فيها لـ13 بينما تبلغ الصغرى 12 درجة ومدينة نخل حيث تبلغ درجة الحرارة الكبرى 17 درجة بينما من المتوقع أن تبلغ الصغرى 2 وفي واحة سيوة تبلغ درجة الحرارة العظمى 17 بينما تبلغ الصغرى 6 درجات والقاهرة تبلغ فيها العظمى 17 درجة بينما تبلغ الصغرى 9 درجات، والإسكندرية تصل العظمى لـ17 درجة بينما تبلغ الصغرى 11 درجة.