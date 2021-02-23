الطقس السيئ يضرب دمياط: أمطار وثلج ورعد (فيديو)

شهدت محافظة دمياط موجة من الطقس السيئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهدت مدن دمياط ورأس البر أمطارا غزيرة وبرق ورعد طوال ساعات الليل الماضية.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد توقعوا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على عدد من المحافظات ومنها محافظة دمياط.

كما شهدت مدينة دمياط الجديدة سقوط أمطار غزيرة وكذلك موجة من البرق والرعد الشديدين، حيث أضيئت سماء دمياط الجديدة بسبب البرق ونشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لإضاءة السماء بسبب البرق.

وحولت العواصف الرعدية ليل مدينة رأس البر إلى نهار، حيث أضاءت سماء مدينة رأس البر بسبب موجة البرق التي اجتاحت سماء رأس البر طوال ساعات الليل.

وسقطت كرات صغيرة من الثلج على مناطق متفرقة من مدن محافظة دمياط، وشهدت مدينة دمياط الجديدة ورأس البر سقوط حبيبات البرد على الأرض ضمن مظاهر موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.