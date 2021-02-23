«حديث المساء».. رئيس الشهر العقاري الحالي ضيفا على معظم الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج التوك شو المسائية ليوم الإثنين، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي جاءت في كل برنامج، إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها بموضوع تسجيل العقارات في الشهر العقاري كشرط لتقديم الخدمات الحكومية، بينما حلّ جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري ضيفًا على أكثر من برنامج، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

شردي يستضيف رئيس مصلحة الشهر العقاري

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، عدة مداخلات في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع بعض المسؤولين والشخصيات العامة، مثل الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما أجرى مداخلة مع الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتعليق على حالة الطقس.

وكذلك أجرى شردي مداخلة مع أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ومحمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، والمهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، وعمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

وناقش شردي في الفقرة الحوارية، مسألة إلغاء صحة التوقيع واستبدالها بالتسجيل في الشهر العقاري، حيث استضاف وسام إسماعيل المحامي بالنقض، وجمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري.

«من مصر» يستضيف رئيس الشهر العقاري الأسبق

أما برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أجرى مداخلة هاتفية مع المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، وسامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، والدكتور محمد حسين، عميد كلية الهندسة في طنطا، أما ضيف الفقرة الحوارية فكان الكاتب الصحفي عادل حمودة.

«مساء dmc» يستضيف رئيس مصلحة الشهر العقاري والمصور حسام دياب

وأجرت الإعلامية إيمان الحصري عدة مداخلات هاتفية، في برنامجها «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، بينها مداخلة مع الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، المحلل السياسي، ومحمد اليماني، «أدمن جروب قاوم» لدعم ضحايا التحرش والابتزاز، ووسام إسماعيل، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، وجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك.

واستضافت الحصري في الفقرة الحوارية، المصور الصحفي حسام دياب نجل حسن دياب، المصور الخاص للرئيس عبدالناصر.

لميس الحديدي تستضيف رئيس مصلحة الشهر العقاري

أما الإعلامية لميس الحديدي، فأجرت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، مداخلة هاتفية مع الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والدكتور هشام الهلباوي، المشرف العام على مشروع تطوير القرى بوزارة التنمية المحلية، وكابتن طيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

كما أجرت الحديدي، مداخلات مع الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونادر مجر، المحامي بالنقض، والمهندس مصطفى أبوجمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، وجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري.