«حديث المساء».. 8 مداخلات لوزيري التعليم والتعليم العالي

تقدم «الوطن»، لقرائها ملخصا لأبرز ما تناولته برامج الـ«توك شو» المسائية ليوم السبت، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج؛ إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها حول تفاصيل المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقرارات وزارة التعليم العالي حول شكل الدراسة الفترة المقبلة بالمدارس الجامعات، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

شكل الامتحان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار الوزارة بالامتحانات المجمعة لبعض المراحل الدراسية هدفه الأساسي تقليل وجود الطلاب بأعداد كبيرة في وقت واحد، وتم اللجوء إلى حل الامتحان المجمع لقياس مدى تحصيلهم في الـ5 مواد الرئيسية عبر امتحان ورقي.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن فلسفة الوزارة التي تعمل عليها منذ سنوات هو أن التعليم ليس بالامتحان، ولكن حتى يكتسب الطلاب المهارة: «مش عايزينه يفضي دماغه، والطريقة دي هتخلي الطالب يهتم وييشوف العلاقة بين المواد ويذاكرها مع بعض، وميذاكرهاش لمجرد إن فيه امتحان، خلونا نجرب مع بعض وهنلاقيها أبسط بكتير ومش محتاجه خوف أو قلق».

الفلسفة الحاكمة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة فعلت كل ما تستطيع الدولة أن تقدمه في هذا الإطار، لافتا أن الفلسفة الحاكمة في هذا الأمر، تتلخص في اهتمام الدولة بداية من رئيسها ووصولا بكل مؤسساتها بتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وانقاذ العام الدراسي، مع الحفاظ على صحتهم بقدر الإستطاعة.

وتابع وزير التربية والتعليم: «عشان كدا القرار ده، خدناه كلنا مع بعض، في لجنة إدارة الأزمة»، التي تضم كل الوزارت المعنية وتحت رئاسة رئيس الوزراء، مشيرا إلى ان كل مؤسسات الدولة تفكر وتتعاون سويا، بغرض تحقيق هذا الهدف.

الامتحان سيضم 3 أسئلة

أوضح طارق شوقى خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر "، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه كان لابد من إيجاد حل للتباعد والحفاظ على سلامة الطلاب وبدل من ضم أسئلة كثيرة لكل مادة ولكن الامتحان سيضم ثلاثة أسئلة فى كل مادة وهذا تخفيف على الطلاب أكثر من الأول.

وتابع طارق شوقى ، أنه مازال هناك أسبوعين أمامهم لأسئلة بسيطة مباشرة ، وأضاف قائلا: دى سنوات نقل عادية مفيش فيها مجموع ولا حاجة، ياريت الأولاد تقوم بتحضير أولادهم للامتحانات وتعمل على سير العملية على أكمل وجه.

كما تابع طارق شوقى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه مهم تحديد طريقة التقييم والامتحان التي أقرته الوزارة أكثر دقة، متابعًا، أن الوزارة تسيطر عليه هو الشرط الأساسي لدخول جامعتنا المصرية ومن يريد دخول الجامعات الأجنبية سيتعرض لامتحاناتهم .

وأكد أن الوزارة لم ترغب في أن تفرض المدرسة على ولي الأمر، إجبار أولاده على الخضوع للامتحانات هذا العام، في ظل وباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، ويقدمها الإعلامي خيري رمضان.

موضحا أنه يجب أن نحترم خوف أولياء الأمور على أولادهم، ولهذا كان يجب أن نتيح أمامهم حرية الاختيار بين خضوع أولادهم للامتحانات في ظل هذا الوضع، أو تأجيلها دون أن يحتسب ذلك رسوبا.

وزير التعليم العالي للطلاب: ادخلوا ذاكروا.. كفاية اللي فات

من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة نجحت في إجراء الامتحانات بشكل محترف خلال العام الدراسي الماضي بكافة الكليات، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ووزارة الصحة، وما تم اتباعه خلال السنوات الماضية سيجرى اتباعه العام الدراسي الجاري.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة لا يوجد لديها استعداد لحذف أي جزء من المناهج التعليمية المقررة على الطلاب، قائلا: «معندناش استعداد نضيع عامين من الأجيال ويخرجوا ناقصين تعليم، وكفانا ما فات».

وأوضح أن الوزارة لم ولن تحذف أيًا من المناهج التعليمية كما يطلب بعض الطلاب من الوزارة، حيث إن الوزارة أخذت على عاتقها تعليم الطلاب بقدر المستطاع: «ياريت الطلاب يخشوا يذاكروا ويقضوا الـ15 يوم قبل استكمال الدراسة، وأغلبيه الناس عندهم معرفة بالمسؤولية».

الكليات النظرية تعتمد 70% على التعليم عن بعد

ولفت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة قناة "ON"، وتقدمه الإعلامي لميس الحديدي: " الكليات النظرية تعتمد 70% على التعليم عن بعد وهذا اعتماد العالم بشكل عام بسبب فيروس كورونا المستجد، ونتيح حضور الطلاب يومين فقط، وأنا أناشد الطلاب إذا رأوا أن المحاضرة مزدحمة يمكن عدم الحضور لكن الكليات العملية يتم الحضور عمليا مع تقليل أعداد الطلاب التي ستحضر".

وأكد أن بعض طلاب الجامعات، كانوا يتصورون أن الوزارة ستتراجع عن قرار إجراء الامتحانات، بعد العودة من إجازة الصف الدراسي الأول، أو تحويل الامتحانات «أون لاين»، أو الاستغناء عن الامتحانات مقابل الاختبارات، وهذا أمر مرفوض ولن يحدث مطلقًا.

وأوضح نه يجب على كل طالب من طلاب الجامعات الدخول على الموقع الخاص بالجامعة أو الكلية، من أجل معرفة جدول امتحاناته، «إحنا كنا عاملين جدول الامتحانات ابتداء من يوم 20 فبراير، وتم مدة هذه الفترة لمدة أسبوع، عشان يبقى قدام الطلاب 14 يوم للمذاكرة».

وزير التعليم العالي: عودة الدراسة بالجامعات 27 فبراير.. جملة مش صعبة

وقال إنه تّصور أن البيان الذي خرج من اجتماع لجنة الأزمات أمس شرح ووضح كافة الأمور بالنسبة للطلاب، لكن ما زال هناك أشخاص يريدون ومصممون على إقناع أنفسهم بحقائق غير موجودة، مؤكدًا أن الدراسة ستعود في الجامعات بإذن الله يوم 27 فبراير، «جملة واضحة مش صعبة».

ولفت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامي خيري رمضان، أن هذا القرار كان واضحًا من بيان لجنة إدارة الأزمات أمس، موضحًا أنه جرى مد إجازة نصف العام أسبوعًا، حتى يكون أمام الطلاب فترة زمنية تقدر بأسبوعين من أجل استذكار دروسهم: «عشان محدش يقول مكنتش مستعد أو كنت فاكر هيبقى فيه أبحاث فقط».

وزير التعليم العالي لمن لديهم أمل في إلغاء الامتحانات: بلاش تخدع نفسك

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يوجد بحث أو امتحانات أون لاين، «لو الجامعة أو الكلية بتقول الطالب ينزل يمتحن بالشكل التقليدي منذ بداية العام الدراسي، يبقى لازم الطالب ينزل يمتحن بالشكل التقليدي، ولو طالب مش عنده امتحانات، ينزل الجامعة يحضر الحصص العامة بتاعته والسكاشن».