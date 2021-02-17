«حديث المساء».. الطقس وأبطال فيلم «السرب» على مائدة الفضائيات

تقدم «الوطن»، لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الثلاثاء، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات الصحية بالمحافظات ومجمع الخدمات المتكاملة في الإسماعيلية، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

شردي يجري مداخلة مع مستشار رئيس الجمهورية

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» عددًا من المداخلات مع بعض المسؤولين، والشخصيات العامة مثل النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ والطفلة شهد التي تنفق على أسرتها والدكتور أحمد كتاني مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة.

وفي الفقرة الحوارية استضاف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية للحديث حول قانون البناء.

ريهام إبراهيم تجري مداخلة مع رئيس الإذاعة

أما برنامج من مصر، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والتي أجرت مداخلة هاتفية مع ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، والنائبة مرثا محروس عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفي الفقرة الحوارية أجرت ريهام إبراهيم لقاء خاصا مع الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، للحديث حول الإذاعة المصرية ودوروها التاريخي حتى الآن.

رامي رضوان يجري مداخلة مع أبطال ومخرج «السرب»

أما الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، فأجرى عددًا من المداخلات الهاتفية، منها مداخلة مع بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الفنان آسر ياسين بطل فيلم «السرب»، والمخرج أحمد نادر جلال مخرج فيلم «السرب».

لميس الحديدي تناقش مسألة تطوير مثلث ماسبيرو

أما الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» فأجرت مداخلة هاتفية مع الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.

وأجرت لميس الحديدي مداخلة هاتفية خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وعدد من أهالي مثلث ماسبيرو، والنائبة إيمان العجوز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.