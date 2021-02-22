«حديث المساء».. تطورات عقار فيصل و«جمال الحريم» ولقاحات كورونا

تقدم «الوطن»، لقرائها ملخصا لأبرز ما تناولته برامج الـ«توك شو» المسائية ليوم السبت، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج؛ إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، وحديث المساء يرصده لكم كما يلي:

تحقيقات عقار فيصل المحترق شبه يومية

ناقش برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، آخر تطورات برج فيصل المحترق مع المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، خلال اتصال هاتفي، قائلا: إن قضية «برج فيصل»، الذي سبق واشتعل فيه حريق من ما يقارب الـ25 يوم، وعرض المواطنين والجيران للخطر، تم فتح تحقيق فوري بالواقعة، وتم مباشرة الإجراءات أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة عبر تحقيقات شبه يومية من قبله.

4 لجان مختلفة للتحقيق

وأضاف أن النيابة شكلت 4 لجان من 4 جهات مختلفة، حتى يكون التحقيق شامل لكل الجوانب، وكشفت التحقيقات أن العقار، مبنيا بدون ترخيص وتعدي على حرم الطريق الدائري بمسافة تجاوزت الـ40 متر، كما أنه مخالف لقيود الارتفاع المنصوص عليها.

إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه جرى إحالة 4 متهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، ومسائلة اثنين من العاملين بشركة الكهرباء «جنوب القاهرة» بخصوص ما كشفت عنه التحقيقات، بأن العقار محل التحقيق كان مستوليا على التيار الكهربي عن طريق السرقة، من خلال توصيلات غير مشروعة، ولم تتم محاسبته منذ عام 2015 حتى الآن.

العقار صدر بخصوصه 6 قرارات إزالة

وأردف: «في قضية عقار فيصل، جرى محاكمة مهندسين اثنين مسؤولين عن هذا القسم، والمديرين المباشرين لهما، بالإضافة إلى العاملين بشركة الكهرباء، والوحدة المحلية تحتها أكثر من 50 قسما، وكل قسم يتضمن مهندسا مختصا يجب أن يتخذ الإجراءات، بالإضافة إلى مدير مشرف عليه، وهذا العقار صدر بخصوصه 6 قرارات إزالة، ولكنها كانت على الورق لم يتم تفعيلها أو إخطار السلطات المختصة لتنفيذها، كما أنه مبني على أرض زراعية ومتعدي على حرم الطريق الدائري، ومخالف لقيود الارتفاع بواقع 48 مترًا مقابل 24 مترا مسموح به، مع وجود مخزن أحذية لا يتبع أي من اشتراطات السلامة والأمان مع وجود مواد سريعة الاشتعال، والتوصيلات الكهربية عشوائية، ما أدى إلى اشتعال النار في العقار لفترة طويلة دون القدرة على الإطفاء، وبالتالي فنحن حاسبنا الأشخاص الذين خاطبهم القانون والمشرفين عليهم».

11 عقارا مجاورة سرقوا الكهرباء

وحول اكتشاف 11 عقارا مجاورا للعقار المحترق، حصلت هي الأخرى على الكهرباء عن طريق السرقة، أكد أنه جرى فتح تحقيقا مستقلا لهذه العقارات: «جرى اتخاذ الإجراءات ضدهم لتحصيل الفترة السابقة، وسيجرى التحقيق في قضية منفصلة لهذه العقارات لتحقيق العدالة الناجزة».

300 ألف جرعة هدية من الصين لمصر

كما تطرق البرنامج لشحنات لقاح كورونا المزمع وصولها الاثنين؛ إذ قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، ومساعدها للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، إنه «خلال ساعات قليلة سنستقبل دفعة من لقاح سينوفارم الصيني بواقع 300 ألف جرعة هدية من الصين لمصر».

تعاقدنا على 100 مليون جرعة

وتابع مستشار وزيرة الصحة: «ننتظر استقبال ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا من خلال التحالف الدولي للتطعيمات، وتعاقدنا على 100 مليون جرعة، وفي نهاية الشهر الجاري سنبدأ في استلام 8.6 مليون جرعة من أسترازينيكا بالتحالف الدولي للقاحات، إذ سيشكل هذا الكم من الجرعات انفراجة كبيرة، وسنقوم بتسلم باقي الجرعات تباعا على مدار العام الحالي، البالغ عددها 40 مليون جرعة».

الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة بصدد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية؛ إذ انتهي من تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، وبنهاية الأسبوع سيتم الانتهاء من تطعيم أطقم مستشفيات الفرز والإحالة، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل، يعد النهائي لكل المستشفيات التي تتعامل مع الحالات الطبية العادية.

تسجيل المواطنين للقاح الاسبوع المقبل

ولفت «عبدالفتاح»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، إلى أنه بدءا من الأسبوع المقبل، سيبدأ المواطنين من الفئات المستهدفة تسجيل رغبتهم في الحصول على اللقاح، لاسيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، كما أنه متاح التسجيل لمن هم أكبر من 60 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة.

التطعيمات حصلت على ترخيص مبدئي

ورد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على رفض بعض الأطباء في مستشفيات العزل، الخضوع لتطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث ذكر أن هذه التطعيمات، أخذت إفراج أو ترخيص مبدئي أو ترخيص طوارئ.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الشركات المصنعة لتلك التطعيمات أو البلاد المنتجة، «بتقول للدول عشان تأخدي اللقاح لازم تكتبي إقرار إننا مش مسؤولين عن أي مشاكل أو أي مضاعفات، وده مش في مصر بس، ده في كل دول العالم».

أبطال مسلسل «جمال الحريم»

وخصص برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، فقرته لاستضافة أبطال مسلسل «جمال الحريم»؛ إذ سرد النجم خالد سليم، نجم المسلسل، كواليس التصوير، قائلا: «لما المخرجة كانت بتخلص مشهد خروج الجن من الفنانة نور كانت بتقعد تعيط عياط هستيري حقيقي، وكان عليها ضغط كبير، وعلشان نعيد تاني المشهد طالبت أنها تكمل بنفس الشكل السابق».

ولفت أن دوره في المسلسل كان شخص مختلف عن باقي أفراد عائلته، ولم يكن يعاني وجود مشكلات طبقية أو بينه وأي شخص في حياته: «كان شخص رفض حياته مع أسرته؛ لأنهم بيتعاملوا بشكل مادي، وزهد الحياة كلها وابتعد عن عائلته».

وقالت الفنانة نور، إن ظهورها في عمل يتحدث عن السحر والشعوذة كان أمرا غير مألوف بالنسبة لها، ولكنها دائما ما تعشق العمل في الأعمال الدرامية ذات المخاطرة: «رسالة المسلسل كانت أكبر بكثير ومكتوبة بشكل درامي حلو عن الشر والخير، وكنت مبسوطة جدا إن كان عندي الجرأة أني أخد موضوع زي ده».

وأوضحت نور، أنها طلبت من مخرجة العمل عدم الظهور في الدور الذي ظهرت به في المسلسل، ولكنها رفضت ذلك: «دوري كان مميز جدا وكنت حاساه في حتة مختلفة خصوصا مع ظهور الفنان الكبير صلاح عبدالله في المسلسل، وطريقة الدراما اللي كانت مكتوبة بيه حلوة جدا».