برد تكساس يقفز بأسعار النفط.. وخام «برنت» يرتفع 2.33 دولار

قفزت أسعار النفط حوالي 4%، أمس الاثنين، لتسجل عند التسوية قرابة 66 دولارًا للبرميل، بعد الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، وتسببت في توقف الإنتاج، وفقًا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وأنهت عقود «خام برنت» القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7%، لتسجل عند التسوية 65.24 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وأشار إريك، في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» الامريكية، إلى أنَّ 75 إلى 80 مليون شخص صوتوا لدونالد ترامب، مستعدون للذهاب معه إلى آخر الأرض، لأنَّهم يحبونه ويحبون ما يؤمن به،

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 1.5%

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوع، وأثارت توقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن قيم الأسهم ودفعت المستثمرين إلى التماس الأمان في الذهب الذي لقي أيضا دعما من تراجع الدولار الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1808.16 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% لتبلغ عند التسوية 1808.40 دولار للأوقية.

وأغلق سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، تداولاته على انخفاض، وهبط مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» القياسي 30.21 نقطة، أي 0.77% ليغلق عند 3876.50 نقطة.

وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع 341.41 نقطة، أي 2.46%، إلى 13533.05 نقطة، فيما سجل مؤشر«داو جونز» الصناعي عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 27.37 نقطة، أي 0.09%، إلى 31521.69 نقطة.

وعلى صعيد آخر، تباطأت الحركة بشدة في السوق السوداء بالسودان وباع البعض الدولار في البنوك لأول مرة منذ سنوات بعد يوم من خفض السلطات السودانية، قيمة العملة بأكثر من 85% في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين.