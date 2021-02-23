موقف تهديات وتأخيرات السكة الحديد المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاء موقف التهديات والتأخيرات كما يلي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي، متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط 40 دقيقة.

- أسيوط / أسوان 20 دقيقة.

ثالثا: خط بنها / بورسعيد، متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة، متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.