بعد غرقه في بحيرة مريوط.. أول صور للمركب الغارق بالإسكندرية

قالت مصادر مطلعة بمحافظة الإسكندرية، إن حادث غرق مركب في ملاحات بحيرة مريوط غرب المحافظة، راح ضحيته 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، مؤكدا أن عمليات البحث عن الضحايا مستمرة من قبل قوات الإنقاذ النهرى، فيما حصلت «الوطن»، على أول صور للمركب الغارق من موقع الحادث حيث ظهر جزء من المركب المنكوب على سطح المياه، وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكاتف جهود جميع الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى في حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب.

وقال «الشريف» إنه فور ورود بلاغا بالحادث تم رفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث، وجرى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة للتعامل من بينها توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

وقال المحافظ إن المعاينة الأولية كشفت أن مستقلي المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة، وأضاف أن الحادث نتج عنه حتى الآن 5 وفيات و5 مصابين وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العامرية، وجارٍ البحث عن مفقودين، لافتاً إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقى أو المصابين.

وأشار إلى أن قيادات المحافظة تتواجد بين الأهالي لمتابعة أعمال البحث التي ستستمر على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.