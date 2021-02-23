المدن الجديدة تستعد للطقس السيئ.. سيارات كسح وفرق ميدانية

تشهد البلاد تقلبات جوية هذه الأيام، بين انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار والسيول في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، ما اضطر المدن الجديدة لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ورفعت أجهزة المدن الجديدة حالة التأهب في جميع المواقع لمواجهة حالة عدم استقرار الطقس المتوقعة، وذلك تجنبا لتكرار سيناريو الغرق.

ومن أبرز الاستعدادات التي وفرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

كما وزّعت المدن الجديدة، سيارات الكسح والشفط والنافوري، وطلمبات رفع المياه في الأماكن التي جرى رصد تجمعات الأمطار بها خلال الموجات السابقة، واستخدام عدد من ساحات انتظار السيارات لتكون مسارا لتجمع مياه الأمطار.

وخصصت المدن الجديدة، آبار الشحن الجوفي لامتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض، واستخدام الحدائق والجزر الوسطى في الشوارع لتحريك مياه الأمطار، إضافة إلى منظومة حواجز تمنع مرور المياه إلى المنطقة المحمية وتوجهها إلى مصائد مياه، وهي مناطق منخفضة لتخزين وتسريب مياه الأمطار.

وكذلك رفعت المدن الجديدة درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وشكّلت فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة، فضلا عن التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية وفرق الطوارئ بالمواقع الميدانية داخل المدن، ليكون هناك تواصل مستمر بينهما.

كما راجعت المدن الجديدة، جاهزية المعدات والطلمبات الخاصة بالمحطات للعمل بالكفاءة المطلوبة، أثناء فترات سقوط الأمطار، ومراجعة موقف المولدات الاحتياطية بالمحطات، والتأكد من توافر الوقود اللازم لهذه المولدات.