أحمد يونس مشيدا بمونديال اليد: قادرون بشبابنا أن نكون قدر المسئولية

أشاد الإعلامي أحمد يونس، بدور الدولة في استضافة كأس العالم لكرة اليد، وذلك خلال جولته بالدراجات مع مجموعة من الشباب المتطوع في ستاد القاهرة الدولي، قائلا: «من أول ما دخلنا المكان ده وأحنا في منتهى السعادة، في أيام من أحلى وأجمل الأيام اللي مرت علينا، مصر عملتها ونظمت حدثا من أهم الأحداث في العالم، والعالم كله بيتكلم وبيشيد بينا، في عز الظروف الصعبة، أحنا قدرنا».

وأضاف «يونس» خلال برنامجه «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، «الحمد لله قادرين بشبابنا وكل الناس نكون قد المسؤولية، أنا صراحة مليش في الهاندبول، وإذ فجأة الناس وقت الماتش تلاقي الشوارع فاضية وكله قاعد في البيت وفيه هتاف وتشجيع، فلقيت الموضوع كبير وقولت لازم أتابع، ابني الصغير كان بيتابع فقعدت وتابعت».

واستكمل: «كلنا فرحانين ومبسوطين، لأن أحنا قدها، وكل الناس اللي شغالة هنا في البطولة سعيدة، لأنها حاسة أنها بتعمل حاجة عظيمة، تحية كبيرة لكل الناس اللي شاركوا في الحدث ده، وعاوز أشكر وزارة الشباب والرياضة، على التسهيلات».

وقالت نجوى صلاح، مسؤول لجنة المتطوعين ببطولة كاس العالم لكرة اليد، خلال استضافتها بالبرنامج، إن المتطوعين الذين شاركوا في تنظيم بطولة العالم لليد، يجب أن يضعوا على الرأس تقديرا لمجهوداتهم على مدار عمر البطولة، فقد كانوا الوحيدين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المنتخبات التي تشارك بالبطولة، وأعضاء الاتحاد الدولي للعبة واللجان الطبية، ولجان أخرى كثيرة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله الباطش، عضو لجنة المتطوعين ببطولة كأس العالم لليد، خلال لقاء بالبرنامج أن المتطوعين الذين حرصوا على المشاركة في تنظيم بطولة العالم لليد، لم يكونوا على دراية بأن البطولة ستنظم بنظام الفقاعة الذي اخترعه المصريون، للمحافظة على المشاركين بالبطولة من وباء كورونا المستجد، وبالتي سيتم حجزهم مع المنتخبات التي يرافقوها طيلة عمر البطولة.