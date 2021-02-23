عاجل.. ارتفاع الدولار أمام الجنيه «قرشين» في البنوك

شهد سعر الصرف لـ الدولار، صباح اليوم، ارتفاعا أمام الجنيه المصري بقرشين وذلك بعد بدء تعاملات البورصة والسوق المحلية في بداية الأسبوع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي شراء15.61 وللبيع 15.71.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، فضلا عن أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه، وجاءت كالتالي:

دولار أمريكي

شراء 15.61

بيع 15.71

‏يورو

شراء 18.9771

بيع 19.1285

جنيه إسترليني

شراء 21.9492

بيع 22.126

دينار كويتي

شراء 48.8194

بيع 52.0371

‏‏ريال‏ ‏سعودي

شراء 4.0971

بيع 4.1887

درهم‏ ‏إماراتي

شراء 4.2275

بيع 4.2773

دينار بحريني

شراء 40.3359

بيع 41.6689

‏دينار‏ ‏أردني‏

شراء 21.7107

بيع 22.1736

يذكر أن عملة البيتكوين تراجعت بأكثر من 7 بالمائة خلال تعاملات أمس، بعد أن تجاوزت مستوى 58 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي هبوط العملة الرقمية الأكبر عالميا، لالتقاط الأنفاس، بعد موجة من الارتفاعات الصاروخية، الأسبوع الماضي، دفعت قيمتها السوقية لأعلى من تريليون دولار، نقلا عن موقع «مباشر مصر».

وارتفعت البيتكوين بحوالي 90 بالمائة، منذ بداية العام الجاري، بدعم اهتمام كبير من مؤسسات وشركات ضخمة على رأسها «تسلا» التي استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.

وبحلول الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت البيتكوين بنحو 7.4 بالمائة إلى 53.135 ألف دولار بعد أن سجلت 58.330 ألف دولار بالأمس هو مستوى قياسي مرتفع.

كما تراجعت عملة الإيثريوم (الرقمية هي الأخرى) بنسبة 9.7 بالمائة إلى 1771.3 دولار.

وخلال نفس التوقيت، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.606 تريليون دولار، مقارنة بـ1.739 تريليون دولار قبل 24 ساعة، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

ووصل سعر عملة «بيتكوين» الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، الجمعة الماضية، حيث تجاوزت عتبة الـ56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ، وارتفع سعر العملة الرقمية، بحوالي 7.8%، حيث كانت «بيتكوين» تباع بـ 56368 دولار مقابل البتكوين الواحد.