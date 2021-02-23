ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب زيادة الطلب الفترة الحالية

ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية، بشكل كبير، خلال الفترة الحالية، بعد موجات عديدة من الانخفاضات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم كله.

وبدأت الأسعار تزداد بشكل يومي لتفوق التوقعات خاصة مع أخبار تحذر بوجود موجه ثالثة للفيروس وسلالات جديدة له يتمّ اكتشافها في عدد من دول العالم.

وارتفع سعر النفط الخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.44% ليسجل سعر البرميل الواحد مبلغ 62.59 دولار للبرميل.

وسجّل سعر النفط خام برنت العالمي مبلغ 66.36 دولار للبرميل الواحد بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 1.72%.

وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة التي حققها سوق النفط العالمي لأول مرة منذ عام تقريبا، حيث بدأت أسعار النفط في التعازي منذ نهاية فبراير الماضي بعد بدء أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.

وقد أمنت مصر الموازنة العامة الخاصة بها خلال العام المالي الحالي من خلال الاتفاق مع بنكين عالميين للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط الخام، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحوط مصر وتأمن موازنتها ضد تقلبات الأسعار، ولكن لقد تمّ ذلك على مدار 3 سنوات ماضية، ولكنها خلال العام الجاري قامت بمضاعفة عقود التحوط نظرا لحالة التأرجح التي عانى منها سوق النفط والتجارة خلال الفترة الماضية بسبب انتشار الفيروس.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد محاولات كبيرة من الدول المصدرة للنفط في أوبك وأوبك بلس في السعي لخفض الإنتاج نظرا لانخفاض الطلب على النفط خلال الفترة الأولى من انتشار الفيروس، إلا أنَّ الطلب أصبح جيد نوعًا ما خلال الفترة الحالية نظرًا لعودة الحياة الاقتصادية والعملية مرة أخرى بعد انتشار عدد من الأمصال التي تحمي من الفيروس.