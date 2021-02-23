السكة الحديد تستقبل 4 عربات قطارات مجرية جديدة اليوم

تستقبل هيئة السكة الحديد، بعد قليل، أول دفعة من عربات القطارات المجرية الجديدة القادمة ضمن الصفقة الموقعة بين شركة ترانسماش هولدينج وهيئة السكك الحديدية المصرية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو، وذلك ضمن خطتها لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، للقضاء على حوادث القطارات وتأخيرات القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

ويستقبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، وسط احتفالية كبري يحضرها قيادات النقل وسفيرا المجر وروسيا ومسئول الشركة، وتضم الدفعة 4 عربات صناعة مجرية، حيث ينص الاتفاق الموقع مع هيئة السكة الحديد على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها البالغة 1300 عربة في المجر باعتبارها الممول لتكلفة الصفقة فيما يتمّ تصنيع باقي عربات الصفقة في روسيا.

واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 243 عربة من صفقة عربات الـ1300 تمّ تصنيعها في روسيا، ومخطط استمرار توافد العربات الجديدة المصنعة في روسيا، بالإضافة إلى توافد العربات التي سيتمّ تصنيعها في المجر والتي تعتبر الدفعة التي تمّ شحنها بحرًا من المجر إلى ميناء الإسكندرية.

وأكّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيراً إلى أنَّ تحديث منظومة الجر سيعمل على تقليل الحوادث والأعطال.

وأوضح «رسلان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ العربات الروسية والمجرية الجديدة، سيعملان على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات اليومية على خطوط السكك الحديدية، موضحاً أنَّ العربات الروسية والمجرية الجديدة، ستعمل على تحديث أسطول عربات القطارات.