مجلس جامعة المنصورة يعتمد 16 إجراء لضمان امتحانات آمنة

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، لمناقشة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتفعيل دور اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة واللجان الفرعية بالكليات، واستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 والتي ستبدأ يوم السبت القادم 27 فبراير، في ظل إجراءات احترازية مشددة، وتشمل 16 إجراءً لضمان امتحانات آمنة بالنسبة للطلاب والمشرفين عليها، وهذه الإجراءات هي:

• إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب بكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

• وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ «كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر».

• عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيّاً داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.

• وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.

• تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.

• التأكد من توجيه السادة الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيداً عن أماكن الطلاب.

• التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.

• التأكد من ارتداء كافة الطلاب والملاحظين ماسكات واقية «كمامات» باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.

• تعقيم صالات الامتحانات بين كل فترة امتحان، والتي تليها.

• تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، فضلاً عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم .

• تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.

• الاهتمام بجانب النظافة الكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى منافذ التهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.

• توجيه الطالب إحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

• بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين، مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها في صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.

• وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.

• عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطلاب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

و تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021م بسبب جائحة كورونا وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن ، وفي ضوء نص المادة (62) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.