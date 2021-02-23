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محمود مسلم

إزالة 122 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:18 ص | الثلاثاء 23 فبراير 2021
محافظ الغربية

محافظ الغربية

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، حملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من 16 يناير حتى 22 فبراير الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم.

وأسفرت الحملات عن إزالة 122 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 4 فدان و 10 قيراط و 3 سهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية. 

وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة 15 حاله تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة  فدان و 15 قيراط و 6 سهم، وفي مدينة المحلة جرى إزالة 44 حالة تعد علي مساحة 23 قيراط و 20 سهم، كما قام مركز ومدينة زفتى بإزالة 5 حالات تعد علي الأرض الزراعية على مساحة 6 قيراط و 10 أسهم، وفي مركز ومدينة السنطة تم إزالة 2 حالة تعد على مساحة 4 أسهم. 

وفي ذات السياق، شن مركز ومدينة قطور حملة ازالت 39 حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة فدان و3 قيراط و13  سهم، كما تم إزالة عدد 4 حالة تعد علي مساحة 2 قيراط و11 سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة 2 حالتين على الأرض الزراعية بمساحة 13 سهم بمركز ومدينة بسيون، و23 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 5 قيراط و22 أسهم. 

واهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

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