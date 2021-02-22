قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية
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أ ش أ
09:56 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
قوات الاحتلال الاسرائيلى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين 12 فلسطينيًا من بيت لحم وجنين ونابلس والقدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 5 فلسطينيين من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، كما اعتقل 4 آخرين من بلدة قباطية ومخيم جنين، خلال حملة مداهمات.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت فلسطينيًا من منزله في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.