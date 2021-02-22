«زراعة الغربية»: سرعة التعامل مع التعديات يساعد على إزالتها في المهد

شدد المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على سرعة التعامل مع أي تعديات على الرقعة الزراعية في المهد، لإزالة أي مخالفات على مستوى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية، والتأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حمالات الإزالة بصفة دورية، مؤكدا أنه يتابع ذلك يوميا للتأكد من إزالة أي معوقات.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للإدارة الزراعية بمركز قطور، بحضور المهندس فخري باز، مدير إدارة قطور الزراعية، والمهندس مدحت زايد، مدير إدارة المتابعة الميدانية والرقابة، والمهندس أحمد محمد العجان، مدير إدارة الشئون الزراعية.

وخلال الزيارة تبين وجود أرصدة للتقاوي، وكذلك يوجد منفذ لبيع المبيدات بالإدارة متوفر به كافة المبيدات اللازمة لإنجاح العملية الزراعية، وأيضا متوفر به المواد الغذائية من لحوم وطيور وغيرها.

وشدد «التركاوي» على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بتخفيض أعداد العاملين بنسبة 50%، بالتناوب مع الحفاظ على أداء جميع الأعمال بجميع الأقسام بكفاءة عالية، والتأكيد على قيام الجمعيات الزراعية التابعة للمركز بنفس الدور، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تجاه المزارعين، وتوفير كل ما يلزم للعملية الزراعية من تقاوي ومبيدات وأسمدة.

وقام وكيل وزارة الزراعة بالغربية بالمرور على جميع مباني الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي بمركز قطور، حيث تبين التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، والتأكد أن جميع المباني والطرقات بحالة جيدة ونظيفة مراعاة للإجراءات الاحترازية وذلك باستخدام المواد المطهرة اللازمة.