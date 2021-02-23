سعفان يسلم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالشرقية (صور)

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور محافظة الشرقية، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وزير القوى العاملة محمد سعفان بمكتبه بديوان عام المحافظة في بداية جولته بالمحافظة، حيث من المقرر أنَّ يسلما وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به سعفان.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّه سوف يتمّ الاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة علي أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى بجميع المحافظات، حيث يجري حاليَا حصر هذه الفئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من حصرها بمدينة العلمين الجديدة، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل عامل مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.