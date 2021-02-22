محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين ببلبيس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات آداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء «البساتين - البر الشرقي»، بمركز ومدينة بلبيس، لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البساتين والقري المجاورة لها والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسينإاستقرار التيار الكهربي.

وقال المحافظ في تصريح له اليوم، إنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز «الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – أبو حماد- ديرب نجم – كفر صقر»، بتكلفة 619 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة التي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وشدد على إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعةإاستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين .

من جانبه، أوضح المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة.

ولفت إلى استمرار أعمال إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين / البر الشرقي بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة 40 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الانشاءات المدنية 100% وتركيب الشبكات 30 % و الأعمال الميكانيكيه 10 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

وعلى جانب آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصول أصحابها على التراخيص القانونية والتزامهم بالاشتراطات البيئية والمواصفات القياسية واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصولها على تراخيص قانونية وتنفيذ القرارات الصادرة ضد الأنشطة التي تعمل بدون ترخيص ، وأسفر المرور عن غلق ٤ محطات مياه أهلية بناحية منشأة بشارة وبالمدينة ، وذلك في حضور قوة أمنية من مركز شرطة الحسينية وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية والبيئية وتم غلق الباب الوحيد للمحطات ووضع الشمع الأحمر والشاش الأبيض علي الباب وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .