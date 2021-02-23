ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مركب بحيرة مريوط إلى 9 ضحايا

ارتفع عدد ضحايا حادث مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، إلى 9 أشخاص حيث تمكنت قوات الإنقاذ بالإسكندرية، وفريق «غواصين الخير»، من انتشال جثة جديدة من جثث الضحايا، ليصل إجمالي الجثث المنتشلة من المياه حتى الآن إلى 9، بالإضافة إلى وجود خمس مصابين.

وكان المركب يستقله حوالي 20 شخصًا، أغلبهم نساء وأطفال من عائلة واحدة، تعرض للغرق، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث لانتشال الجثث ولايزال البحث جاريًا عن المفقودين.

باشرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية التحقيقات في واقعة غرق مركب صيد، غرب الإسكندرية، وانتقلت لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.

كما انتقل فريق من النيابة لمستشفي العامرية لسؤال المصابين وذويهم عن الواقعة، التي أدت إلى غرق حوالي 20 شخصا، تم انتشال 12 شخصا، بينهم خمسة مصابين حتى الآن، وانتقل فريق آخر إلى مكان الحادث للاستماع لأقوال شهود العيان.

وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهري بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال اهلية المتوفين ، وعقب سؤال الاهلية التصريح بالدفن.