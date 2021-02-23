9819 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 25 وثيقة تأمين، حوادث شخصية، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة ضمن 9819 وثيقة، مقدمه للمديرية .

جاء ذلك في احتفالية نظمتها مديرية القوي العامل،ة اليوم، حضرها نائبا المحافظ، الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز، وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة وذلك بقصر ثقافة الزقازيق

وأكد وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية تولي اهتمام بالغاً بالعمالة بشكل عام وبالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة فى كل المحافظات لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 1/7/2019 حتي 30/1/2021 قدمت مديرية القوي العاملة 15 مليون جنية لتوفير رعاية صحية واجتماعية لعدد 28559 عامل غير منتظم بنطاق المحافظة.

وأوضح وزير القوي العاملة أن الهدف من استصدار وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة التأمين علي حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر، وحفاظا علي استقراره الأسري والمجتمعي، قائلا نتطلع للمزيد من تقديم الخدمات لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة

وأضاف وزير القوى العاملة أنه تم تشكيل لجنتين الأولي بمدينة العلمين الجديدة والثانية بالعاصمة الإدارية لحصر العمالة غير المنتظمة لاستصدار بطاقات رقم قومي بالمجان مثبت بها مهنة العمالة غير المنتظمة، للإستفادة من المنح والمزايا المقدمة لهم.

ووجّه مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية إلى البدء فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجاناً، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومى جديدة مثبت بها المهنة الحقيقية التى يعمل بها، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام .

وقال «سعفان»، إن الوزارة بالتعاون مع المحافظة ستعمل علي حل كافة المشاكل وتلبيه كافة احتياجات العمالة غير المنتظمة في جميع نواحي الحياه، مؤكدا أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية للدفاع عن أمن واستقرار البلاد والمشاركة في بناء الوطن .

من جانبه، أشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزارة القوي العاملة في توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير شهادات أمان وكذلك تقديم وثيقة تأمين حوادث شخصية والتي تغطي الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك مصاريف العلاج الطبي.

وأكد أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة تولي اهتمام خاصا بهذه الفئة وتسعي جاهدة لتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم تنفيذا لمبادرة حياه كريمة والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار متابعة الجهاز التنفيذي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية والتجارية بنطاق المحافظة لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنه والحفاظ علي صحة وسلامة الجميع

وأعربت فئة العمالة غير المنتظمة عن سعادتها بتسلم وثيقة تأمين حوادث شخصية، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده المبذولة ودعمه المتواصل لرفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم .