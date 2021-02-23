من بينها «اختصار المسافات».. 10 معلومات عن محور الفردوس الحر

مشروع «محور الفردوس» يعد أحد مشروعات شبكة الطرق القومية، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويربط المحور وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة؛ وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويبدأ مخطط مسار المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن محور الفردوس الحر.

1- الهدف من مشروع محور الفردوس، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذلك الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة «شارع السادات ومحور محمد بن زايد».

2- يتم تنفيذ محور الفردوس الحر على 3 مراحل:

- تبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي بإجمالي أطوال 8,6 كم، شاملة تطوير الطرق المؤدية إلى المحور، وعرض من «3 : 4» حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية «طريق صلاح سالم – طريق الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي»، وأعمال التخطيط السطحي للطرق المحيطة والتقاطعات وأعمال الإنارة.

- تبدأ المرحلة الثانية من المشروع من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير طنطاوي داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبري أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- على أن تبدأ المرحلة الثالثة من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعا سطحيا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارا بشارع أحمد سعيد متقاطعا مع كل من شارع العباسية «الجيش» وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.

3- بدأ العمل في تأهيل الكوبري القائم بميدان الفردوس بضم الاتجاهين المرورين له ليصبح اتجاها واحدا في اتجاه العباسية.

4- بلغت نسبة تنفيذ باقي الكباري على مسار المحور بهذه المرحلة نحو 80 %.

5- بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق في مسار المشروع 85%.

6- تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري العلوي الجديد بميدان الفردوس ضمن مسار مشروع محور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، على طريق صلاح سالم.

7- تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبري 6 أكتوبر.

8- اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة.

9- بجانب تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

10- تم التشغيل التجريبي للكوبري في اتجاه حديقة الأزهر.