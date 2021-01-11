قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة بسبب أعمال محور الفردوس الليلة

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، استمرار قطع المياه عن 11 منطقة لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من العاشرة مساء اليوم حتى السادسة صباح غد الثلاثاء، بسبب أعمال تطوير محورالفردوس، ما يتطلب تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

وذكرت الشركة في بيانها، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي المنطقة الصناعية بالعباسية، ومستشفى القوات الجوية، وشارع المستشفى اليوناني، وامتداد شارع المستشفى الإيطالي ومتفرعاتهما، ومجمع المدارس، ومسجد الرحمن الرحيم، ومستشفى الزهراء، وشارع قلم المرور بمنطقة الشرطة، وشارع الشيخ عبدالله، وشارع نادي المياه، وشارع الفردوس، إضافة إلى ضعف المياه فى باقي مناطق العباسية ومنطقة الجمالية.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها، مؤكدة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن (125).