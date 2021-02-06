طلب إحاطة بشأن إزالة قصر برسوم باشا من أجل محور الفردوس

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني، بشأن إزالة قصر برسوم حنا باشا، ليحل مكانه منزل لكوبري أحمد سعيد المقرر إقامته ضمن محور الفردوس.

وأضاف «منصور» في طلبه، اليوم السبت، أنه تقرر إقامة الكوبري دون اعتبار للقيمة التاريخية والفنية للقصر الذي أنشئ عام 1856م ومسجل ضمن المنشآت الأثرية.

وتساءل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في طلبه، قائلا: «هل الدراسة الخاصة بمحور الفردوس تنبهت لهذا الأمر أثناء الدراسة أم لا؟ وهل جرى التنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري والوزارات المعنية بهذا الأمر؟»، مطالبًا بتحويل الطلب إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.

القصر تاريخي وله قيمة عظيمة

والقصر التاريخي له قيمة أدبية وحضارية كبيرة، حيث أنشئ في عام 1865 أي منذ 156 سنة، ومسجل من ضمن المنشآت الأثرية، وكانت مساحته 1600 متر، وبعد ثورة يوليو في 1952، تم سحب 450 متر لتوسيع شارع أحمد سعيد، والمساحة الحالية المتبقية 1150 مترا، كما كان أيضا مخزن أسرار ثورة 1919، وبرسوم باشا حنا شقيق سنيوت باشا (عضو الوفد الذي نُفي مع سعد زغلول).

القصر غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية

وكان الحديث عن إزالة القصر أثار جدلا واسعا بسبب إقامة أحد الكباري للمنفعة العامة، حيث أكد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن قصر برسوم باشا حنا غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولا ولاية للقطاع عليه، وأنه في حوزة حفيده شريف حنا ولا علاقة للآثار به، في حين يؤكد الورثة أن القصر بناء أثري وعمره أكثر من 150 عاما.