«الهجرة» تبدأ اختيار سفير لها من شباب الدارسين في الخارج غدا

أغلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، باب التقديم في مسابقة سفراء مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج، بعد فتح الاشتراك في المسابقة لمدة أسبوع لاختيار سفير المركز لوزارة الهجرة في الخارج.

وأكدت الوزارة أنه من الغد سيتم فرز لجميع المشتركين وعقد لجنة من الوزارة للمقابلات مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسيتم مسحا كاملا لجمیع المتقدمين واختیار الأفضل طبقًا للشروط المعلنة لاختيار سفيير المركز وفقا للشروط التي وضعهتها الوزارة، وهي ان يكون المتقدم عضوًا في مركز الحوار، وقبوله كعضو فاعل قبل أن تتقدم لشغل منصب سفير المركز، وطرح بعض الأفكار لتطوير دوائر الطلاب في البلد التي تعیش بھا في الاستمارة، وتحديد عدد الساعات المنتظر أن تمنحھا لعمل المركز.

جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة، وشملت فعاليات المركز، والتي تتنوع ما بين ورش عمل، ولقاءات دورية وعصف ذهني وتلقي أفكار وأوراق عمل من مختلف شبكات الطلاب التي تكونت مع انطلاق المركز أو تواجدت من قبل.

كما يوفر المركز عضوية دائمة لجميع المصريين المتواجدين في الخارج بغرض الدراسة، وتعمل تلك العضوية كشرط رئيسي للاشتراك في الفعاليات الرقمية والواقعية مستقبلا، كما تضمن له المشاركة في الاجتماعات والمشاركات القيمة مع صناع القرار والخبراء المصريين بجميع أنحاء العالم.

كما يعمل المركز كحلقة وصل بين الدارسين بالخارج في نفس الدول عن طريق شبكات الأعضاء التي يمكن أن تعرّف الأعضاء على بعضهم البعض حسب اهتماماتهم الدراسية أو حسب أماكن إقامتهم الحالية.

ويوفر «ميدسي» فرصة مهمة لإدماج شباب المصريين الدارسين في الخارج في خطط العمل الوطني ومساراته من جانب، وتعزيز فرص هؤلاء الشباب في تحقيق أهدافهم العلمية والعملية من جانب آخر.