الأجهزة الأمنية تكشف لغز العثور علي جثة طالبة مقتولة بقويسنا

تمكنت أجهزة أمن المنوفية، من إلقاء القبض علي المتهم بقتل «ن.م»، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، والتي عثر أهالي قرية «ميت برة»، بمركز قويسنا علي جثتها بالأراضي الزراعية.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضبط شاب كانت تربطه بالفتاة علاقة عاطفية، وجار التحقيق معه في الواقعة، موضحة أن التحريات كشفت قيام الفتاة بلقاء أحد أصدقاء الشاب المتهم لتشتكي إليه فقام بقتلها.

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن استطاعت تحديد هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة وتفريغ المكالمات الهاتفية للمجني عليها، وجرى تنظيم أكمنة ثابتة ومتحركة وجرى القبض علي المتهم بقتل الطالبة.

تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بإبلاغ الأهالي بقرية ميت بره بالعثور علي جثة طالبة في الصف الثالث الثانوي في ظروف غامضة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد العثور علي جثة «نهال.م»، الطالبة في الصف الثالث الثانوي، ملقاه في الأراضي الزراعية بالقرية وعثر عليها عن طريق الصدفة عندما عثر أحد المارة على جثتها بمنطقة الشونة بين قريتي ميت بره وبرة العجوز، وأبلغ الشرطة عن الواقعة .

يذكر أن الضحية كتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الحديث الشريف: «فينادون عليك يا حافظ القرآن أقبل، فتذهب إليهم فتري السفرة الكرام البررة تنتظرك، وتري الله أمامك، ثم يقولون لك اقرأ وأرق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا».