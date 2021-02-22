وفاة أستاذ عناية مركزة بجامعة المنوفية متأثرا بكورونا

نعت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية، الدكتور هشام صالح، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة المنوفية، والذي توفي مساء اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وجاء في بيان أصدرته نقابة قبل قليل: «تتقدم نقابة أطباء المنوفية بخالص التعازي والمواساة القلبية لأسرة كلية الطب جامعة المنوفية، في وفاة الأستاذ الدكتور هشام صالح، أستاذ التخدير والعناية المركزة بالكلية، والذي توفى متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا انخفضت بشكل محلوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه تم تسجيل 150 حالة إصابة داخل العنايات المركزة في مستشفيات العزل بالمحافظة، فيما يتواجد في الأقسام الداخلية لمستشفيات العزل حوالي 200 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية بمستشفيات العزل قامت بملحمة في علاج المصابين بفيروس كورونا، على مدار الموجتين الأولى والثانية، موجهاً الشكر لكل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الصحى بالمحافظة، على دورها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «جودة» أن حصول الأطقم الطبية في مستشفيات العزل على اللقاح يسير بشكل منتظم، مؤكداً على بدء إعطاء الجرعة الثانية للقاح خلال اليومين الماضيين، مطالباً الأطقم الطبية بالتقديم للحصول على اللقاح، لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لأنهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالفيروس.