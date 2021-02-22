«تعليم المنوفية» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس، ونشرت في بيان لها على عدد من الشروط لنجاح الامتحانات، من بينها الالتزام بكل الإجراءات الوقائية وأصطحاب أدوات التعقيم والمطهرات خلال الامتحانات.

وجاء في بيان لمديرية التربية والتعليم على النحو التالي: «نظرا للاستعداد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمدارس، الأمر الذي يترتب عليه تواجد تجمعات طلابية داخل المدارس، وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على جميع الطلاب الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية، واصطحاب كل أدوات التعقيم والمطهرات الخاصة بهم والكمامات والأدوات المكتبية الشخصية ومنع تداولها بين الطلاب حرصا على سلامة الجميع».

وشددت المديرية على مديري المدارس تعقيم المدارس واللجان والحمامات استعدادا لعودة الطلاب أثناء عقد الامتحان واستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

علي صعيد متصل، صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن المديرية اعتلت عرش الأنشطة الصحفية في مسابقة أعياد الطفولة معرض صحافة الطفل، بفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية عن العام الدراسي الحالي، كما فازت مدرسة الحرية الفندقية التجارية بشبين الكوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية .

وأضاف «سويد»، أن مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية بعزبة محسن التابعة لإدارة الشهداء التعليمية فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، بينما فازت مدرسة الشهيد محمد جعفر الثانوية بنات بإدارة بركة السبع التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلة الثانوية .

ووجه مدير المديرية، الشكر للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على دعمه المستمر للعملية التعليمية ورعايته للطلاب الموهوبين والمبدعين وتقديمه كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للإرتقاء بمنظومة التعليم على أرض المنوفية، موجها تحية إعزاز وتقدير لكل من ساهم في إعلاء مهام وظيفته معتليا بتعليم المنوفية ليتصدر المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في شتى المجالات.