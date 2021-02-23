رئيس«الصناعات العسكرية» السعودي يشيد بـ«العربية للتصنيع» في معرض IDEX 2

أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مكانة مصر ودورها الرائد، كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع.

وأعرب "التراس" عن تطلعه إلى عقد الشراكات مع كبري الشركات العالمية ذات الثقل الدولي في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، موجها الدعوة لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والتنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

جاء هذا في إطار مشاركة العربية للتصنيع بمعرض IDEX 2021، والذي انطلقت فعاليته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتستمر خلال الفترة من 21 إلي 25 فبراير الجاري.

وقد شهدت فعاليات المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد جناح الهيئة، الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبري الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية، واهتماما من كبري شركات التسليح، حيث تفقد المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي بتفقد جناح العربية للتصنيع، واطلع من القائمين عليها علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب العوهلي عن إعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول تفقد عدد من كبار الوزراء والمسئولين جناح العربية للتصنيع، حيث أشادوا بما شاهدوا من قدرات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح الهيئة بالمعرض، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات الدفاعية.