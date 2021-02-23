تطوير منظومة مراكز المنيا التكنولوجية بالتنسيق مع «التخطيط»

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستوي الأداء بالمراكز التكنولوجية، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية من المراكز التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير عمل المراكز التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور العميد محمد حميدو هندي مدير مشروع تطوير خدمات المحليات والمهندس محمد صفوت عمران مسئول المتغيرات المكانية والمهندس ابراهيم السيد اسماعيل مساعد مدير مشروع وأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة للمراكز التكنولوجية بالديوان العام، ومشرف نظام ومديري وحدة المتغيرات المكانية بكل مركز بنطاق المحافظة.

وقال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاضافة الاحداثيات وطباعة الشهادات بالنظام الإلكتروني الجديد.

وناقش نائب المحافظ، تطوير عمل المراكز التكنولوجية وإدراج شهادة المتغيرات كشاشة رئيسية بالمركز، حيث يقوم المواطن بالتقديم على طلب شهادة المتغيرات المكانية من داخل المركز التكنولوجي، وتتم دورة العمل بالإدارات المتخصصة ثم إصدار الشهادة من نفس المكان الذي تقدم به الطلب وهو المركز التكنولوجي؟.

كما ناقش عملية الدمج أو الربط بين المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والتي تنفرد بها محافظة المنيا من بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق هذه المنظومة التي ساهمت في تراجع حالات البناء بدون ترخيص وأوقفت التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جهة أخرى، أعلنت جمعية الأورمان عن بدء وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية تعمل على توفيرها الجمعية من الآن لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة المنيا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت فى اختيار الأصناف المقرر اضافتها فى الكرتونة والكميات حيث تهدف الى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يوما في رمضان.

وأوضح أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة خاصة بظهور جائحة كورونا فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وهذا العام تسعى الجمعية الى توسيع دائرة التوزيع لتصل الى المستفيدين من أقاصى المدن و القرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها.