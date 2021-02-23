الجامعة البريطانية توقع مذكرة تفاهم مع «كامبريدج» و«المركزي»

وقعت الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، بصفته الموزع المصري لاختبار «لينجواسكيل» المملوك لجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وبرامج التدريب الخاصة باستخدامه، تحت رعاية وبحضور فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي أعلنت دعمها للاتفاقية بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، بما يخدم العملية التعليمية، التي توليها الجامعة القدر الأكبر من الاهتمام، فضلا عن أهمية توسيع دوائر الشراكات وتبادل الخبرات، لتحقيق الأهداف المختلفة ومزيد من النجاحات على الصعيدين المحلي والعالمي.

شهد مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور ليزلي أوكسفورد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شادية فهيم، عميد كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة، وعبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، والوفد المرافق له.

بهي الدين: البروتوكول يهدف لدعم سوق العمل بخريج دولي

من جانبه، أكد الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية، أنّ البروتوكل يأتي في إطار ما تنفذه الجامعة من تطويرٍ مستمر، وإكساب الدارسين بها جميع الخبرات الحديثة والمتقدمة، بما يتوافق مع أحدث ما توصل إليه العالم، ما يساهم في دعم سياسة الجامعة الرامية إلى دعم سوق العمل بخريج دولي.

وقالت الدكتورة شادية فهيم، عميدة كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة، إنّ إدارة الكلية تواصلت مع مركز الاختبارات بجامعة كامبريدج للحصول على الاختبار المهم للجامعة كلها، ويتولى ممثل البنك المركزي توفير الاختبار للجامعة والتدريبات اللازمة لاستخدامه.

«لينجواسيكل» من أكثر الاختبارات الدقيقة لتحديد مستوى الطلاب عالميا

وأضافت فهيم، أنّ اختبار «لينجواسيكل» من أكثر الاختبارات الدقيقة المتداولة عالميا لتحديد مستوى الطلاب للإلتحاق بالدراسات باللغة الانجليزية، وقررت الجامعة البريطانية استخدامه لتوحيد المستويات للدارسين ورفع مستوى الطلاب الملتحقين بها.

وأشار عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، إلى أنّ التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر يحظى بأهميةٍ كبيرة، لما حققته الجامعة من نجاحٍ وتقدم منذُ تأسيسها، موضحا أنّ المعهد يدرّب جميع العاملين في البنوك بمصر، إضافةً إلى تخريج 100 ألف شخص كل عام.