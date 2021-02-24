التفاصيل الكاملة لتقسيط الاشتراكات التأمينية المستحقة على صاحب العمل

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر، من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، كما تعمل على تحصيل الاشتراكات المقررة طبقاً لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار.

تقسيط مديونية الشركات

ووضع قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 العديد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، حيث أكدت التأمينات، أن القانون أتاح تقسيط المديونية على المنشآت والشركات، لافتا إلى أنه إذا كانت المنشأة مدينة وتم توقيع الحجز الإداري عليها أو قدمت خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك، ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم اتباع الآتى:

خطوات تقسيط المديونية

- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأمينى الواقع فى دائرته نشاط المنشأة.

- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي بالإضافة إلى المبالغ التي تحدده السلطة المختصة .

- يتم بناءً على ذلك الطلب تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.

- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً والمبالغ الإضافية، وكذلك القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

- في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء ثلاثة أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان .

- يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط .

- يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة، أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.​​

وفى سياق آخر، تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات نحو 10 ملايين و500 ألف مستفيد، الأسبوع المقبل.