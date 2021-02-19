كل ما تريد معرفته عن «معاش العجز» بقانون التأمينات: قد يتوقف في حالات

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019، التعامل مع حالات العجز، حيث أوضح القانون أن العجز نوعان، الأول: هو «العجز الكلى المستديم»: ويعني كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

أما العجز الثاني فهو «العجز الجزئي المستديم»: ويعني كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي، من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.

حالات وقف معاش العجز

تنص المادة (60) على أنه يوقف صرف معاش العجز اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي، وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الـذي تخطره به.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.

ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي، إذا قدم أسبابا مقبولة، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

كيفية حساب معاش العجز

وتحدد المادة 56 بند (ب) كيفية حساب معاش العجز، حيث إنها تنص على «إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة».

جدير بالذكر أن المادة 22 تنص على «يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل».