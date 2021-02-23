قبل زيادة «البوتاجازات».. قائمة الأسعار الجديدة للأجهزة الكهربائية

3 أسباب رئيسية كانت كفيلة بتحريك أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر، ما مثل صدمة لكثير من المواطنين المقبلين على الزواج.

أول هذه الأسباب كان زيادة أسعار الشحن، بينما كان ثانيها هو ارتفاع أسعار الصاج عالمياً، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تراوح بين 15% و30% وبما يتجاوز 600 جنيهاً.

وحصلت «الوطن» على القوائم الجديدة للأسعار، والتي دخلت حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، ومطلع الشهر الماضي، بعدما أخطرت الشركات، التجار بها بمنشور رسمي، بينما تنذر إجراءات جديدة تمثلت في قيام هيئة الرقابة الصناعية بمخاطبة غرفة الصناعات الهندسية بما يفيد بقيامها بحملة على المصانع، واكتشاف عدم تطبيق مواصفة قياسية بمعايير الأمان، وإلزامها بتطبيق مواصفة جديدة، بارتفاع موشك في الأسعار الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لـ«الوطن»، حذر محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من إلزام المصانع بتطبيق الفوري للمواصفة الخاصة بإنتاج "البوتاجازات"، وقال إن هذه الخطوة قد تؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات بقيمة تتراوح بين 400 إلي 600 جنيه لكل وحدة.

وأكد «المهندس» في تصريحاته أن تلك المواصفة تم إصدارها في 2017، لكن وزارة الصناعة قررت إرجائها بعد تحفظات المنتجين، موضحا أن المصانع تقوم بمراعاة معايير الأمان، وأن تلك المواصفة ترتبط بتشديد تلك المعايير، بما يترتب عليه إضافة مكونات للمنتج، تؤدي إلى زيادة سعر.

بينما أكد تجار ومسئولون بالغرف التجارية لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار إلصاج والشحن ساهم فى زيادة سعر جميع الأجهزة الكهربائية، في وقت يترقب فيه عدد كبير من العرسان تخفيضات الأسعار للشراء، ويأتى ذلك فى ظل منافسة شديدة بين الشركات مشيرا إلى أن المستورد ارتفع بنسبة كبيرة وخاصة الصينى.

وذكر أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين، أن مصر تستورد مكونات إنتاج بنسبة تزيد عن 95% لتصنيع الأجهزة الكهربائية بالمصانع، بينما أكد صلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، وصاحب عدة توكيلات، أن ذلك انعكس بشكل كبير على المبيعات، التى تراجعت بشكل كبير.

وفيما يلي تقدم «الوطن» قوائم أسعار الأجهزة الكهربائية قيد التنفيذ حالياً: