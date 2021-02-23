رئيس التحرير

محمود مسلم

ليفربول يستعد للحظة وداع صلاح بصفقة من المغرب

كتب:

عبدالرحمن محمود
04:17 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

لا يزال مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، في ليفربول الإنجليزي، محاطا بالغموض حتى الآن، في ظل رغبة صلاح في خوض تجربة احترافية جديدة في ناد أوروبي آخر، بعد الفترة العصيبة التي يقضيها في الريدز، على الرغم من نية الفريق التمسك باللاعب حتى أطول فترة ممكنة.

إلا أن العروض التي تقدم لـ«مو» تجعله يفكر جديا في الرحيل عن الفريق الذي وجد ضالته في لاعبين آخرين لتعويض رحيل هداف الفريق هذا الموسم 2020-2021.

وبدأ نادي ليفربول في مراقبة ثنائي الدوري الإسباني، لوكاس أوكامبوس، والمغربي يوسف النصيري، ثنائي نادي إشبيلية، اللذين يقدمان عروضا أكثر من رائعة هذا الموسم بالليجا، ويساهمان في منافسة الفريق الأندلسي على تحقيق الألقاب، أو إنهائه في مركز متقدم عكس المواسم الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «HITC».

وأضافت الشبكة العالمية، أن ليفربول اتخذ خطوات الدخول في مفاوضات مع نظيره إشبيلية، من أجل الظفر بأوكامبوس والنصيري بداية الموسم المقبل، تمهيدا للموافقة على رحيل محمد صلاح عن قلعة الريدز.

وربطت التقارير الصحفية القائد المصري بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، يأتي على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتابعت الشبكة أن ليفربول يخطط لضم لوكاس أوكامبوس في صفقة تبادلية مقابل انتقال الياباني تاكومي مينامينو، لاعب الريدز المعار لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، للفريق الأندلسي مع دفع مبلغ مالي آخر لإتمام الصفقة.

جدير بالذكر، أن يوسف النصيري كان قد قضى عاما واحدا فقط مع إشبيلية، حتى وقتنا الحالي، في أعقاب انضمامه للفريق في شهر يناير من العام الماضي، قادما من نادي ليجانيس الإسباني.

وتمكن اللاعب المغربي من تسجيل 17 هدفا خلال 34 مباراة لعبها مع الفريق الأندلسي هذا الموسم، ويعد من أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني، حاليا.

اقرأ المزيد:

«عبدالرحمن» كفيف حافظ للقرآن: «بلعب كورة وبحب محمد صلاح»

الفرعون المصري محمد صلاح يحلق نحو القمر

وزيرة التضامن: 400 ألف طلب للعلاج من الإدمان بعد حملة محمد صلاح

سر غضب حمادة هلال من فانوس «محمد صلاح» قبل 3 أعوام

بعد السقوط في وكر الثعالب.. محمد صلاح يستنفر جماهير ليفربول

«محمد» يبدع في رسم المشاهير بالحروف العربية: «عملت محمد صلاح والهضبة»

محمد صلاح يتقدم كتيبة ليفربول في مواجهة وست هام

شبيه محمد صلاح يثير الجدل في اليمن.. «الناس بتتصور معاه»

محمد صلاح: «لا أتواصل مع محرز.. والسومة الأقرب لي»

محمد صلاح «الأمريكي» يقتحم الكونجرس (صور)