ليفربول يستعد للحظة وداع صلاح بصفقة من المغرب

لا يزال مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، في ليفربول الإنجليزي، محاطا بالغموض حتى الآن، في ظل رغبة صلاح في خوض تجربة احترافية جديدة في ناد أوروبي آخر، بعد الفترة العصيبة التي يقضيها في الريدز، على الرغم من نية الفريق التمسك باللاعب حتى أطول فترة ممكنة.

إلا أن العروض التي تقدم لـ«مو» تجعله يفكر جديا في الرحيل عن الفريق الذي وجد ضالته في لاعبين آخرين لتعويض رحيل هداف الفريق هذا الموسم 2020-2021.

وبدأ نادي ليفربول في مراقبة ثنائي الدوري الإسباني، لوكاس أوكامبوس، والمغربي يوسف النصيري، ثنائي نادي إشبيلية، اللذين يقدمان عروضا أكثر من رائعة هذا الموسم بالليجا، ويساهمان في منافسة الفريق الأندلسي على تحقيق الألقاب، أو إنهائه في مركز متقدم عكس المواسم الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «HITC».

وأضافت الشبكة العالمية، أن ليفربول اتخذ خطوات الدخول في مفاوضات مع نظيره إشبيلية، من أجل الظفر بأوكامبوس والنصيري بداية الموسم المقبل، تمهيدا للموافقة على رحيل محمد صلاح عن قلعة الريدز.

وربطت التقارير الصحفية القائد المصري بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، يأتي على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتابعت الشبكة أن ليفربول يخطط لضم لوكاس أوكامبوس في صفقة تبادلية مقابل انتقال الياباني تاكومي مينامينو، لاعب الريدز المعار لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، للفريق الأندلسي مع دفع مبلغ مالي آخر لإتمام الصفقة.

جدير بالذكر، أن يوسف النصيري كان قد قضى عاما واحدا فقط مع إشبيلية، حتى وقتنا الحالي، في أعقاب انضمامه للفريق في شهر يناير من العام الماضي، قادما من نادي ليجانيس الإسباني.

وتمكن اللاعب المغربي من تسجيل 17 هدفا خلال 34 مباراة لعبها مع الفريق الأندلسي هذا الموسم، ويعد من أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني، حاليا.