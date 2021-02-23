«عبدالرحمن» كفيف حافظ للقرآن: «بلعب كورة وبحب محمد صلاح»

صفحات القرآن الكريم، سطرت قصة نجاح عظيمة لطفل كفيف يبلغ من العمر 15 عاما، حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمر، وأتم حفظه بالتجويد وهو في سن الثانية عشر، وانطلق في حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، متغلبا على إعاقته بمساعدة والده، «عبدالرحمن مهدي»، حتى كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين لتفوقة في حفظ القرآن.

بسجل القرآن واحفظ من التسجيل

«كل يوم كنت بحفظ صفحة علي إيد شيخي في القرية، وكنت بسجل القرآن وأروح أسمع التسجيل واحفظه وتاني يوم أروح أراجع معاه وأحفظ الجديد، حتى حفظت كتاب الله كاملا في سن تسع سنوات»، بهذه الكلمات بدأ الطالب الكفيف عبدالرحمن مهدي، المقيم بقرية طبلوها بمحافظة المنوفية حديثة لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يسخر يومه لحفظ القرآن ومراجعته وتعلم كل ما هو جديد في علوم القرآن وقراءاته .

بعشق اللاعب محمد صلاح

«بدأت حفظ القراءات العشر للقرآن الكريم وانتهيت من حفظ بعضها، واستكمل الآن الباقي، وأذاكر التفسير وأرجع القرآن بشكل يومي»، قالها محمد موضحا أن يلعب كرة القدم في وقت الراحة التي قد تكون ساعة يوميا برفقة شقيقة أمام المنزل، مؤكدا أنه يعشق اللاعب محمد صلاح، ويستمع إلي مباريات كرة القدم في الراديو خاصة مباريات النادي الأهلي الذي يشجعه ويتعصب له.

كان نفسي أقابل الرئيس السيسي

وأضاف: «عندما كرمني الرئيس عبدالفتاح السيسي شعرت بالفخر الشديد لأني أحبه وكنت أتمني رؤيته قبلها، وفرحت جدا لأنه حضنني وقبل رأسي»، وأوضح أنه حصل على تكريم في العديد من مسابقات حفظ القرآن الكريم لحصوله علي المركز الأول وحصوله علي رحلة عمرة برفقة والده كأحد الجوائز، فضلا عن تكريمه من محافظي المنوفية والغربية .

تقليد المقرئين والإنشاد الديني

وأشار إلى أنه التحق بمعهد القراءات بطنطا لتعلم علوم القرآن وقراءاته: «أذهب لشيخ في قرية مجاورة لقريتي فيقوم بتحفيظي ومراجعة كل القراءات معي، وأحب الإنشاد الديني وأردد دائما مدائح النبي في الحفلات وأثناء جلوسي في المنزل، فضلا عن تقليد عدد من المشايخ الكبار وعلي رأسهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمد رفعت، وأستمع بشكل مستمر للقرآن الكريم بصوتيهما».