بـ24 خطوة.. «المحليات» تدعم المرأة 

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات لتمكين المرأة على مستوى الوزارة والمحافظات وتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لتولى المناصب القيادية وذلك فى إطار توجهات الدولة لدعم المرأة، ورصدت «الوطن» الخطوات التى اتخذتها الوزارة لدعم المرأة فى المحليات فى عهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ومنها..

-إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بـ27 محافظة تتولاها المرأة لتنمية مهارات المرأة بمكتسباتها وحقوقها فى القانون والدستور.

-تنمية المهارات المرأة القيادية في الاتصال والتفاوض، وإدارة الوقت، وتعريفهن بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية

-تعريفهن بقانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016، وتنمية مهارتهن في إحصاءات النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع.

- فى عامين تم تنفيذ دورتين لتنمية مهارات الرؤساء والعاملين فى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات.

-تقييم المشاركات فى الدورات التدريبية وأيضاً المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وترشيحن لتولي الوظائف القيادية بالمحافظات.

-ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص فى مجال دعم حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها وتنمية قدراتها وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

-إعداد كوادر متميزة من الصفين الثانى والثالث.

-تفعيل آلية الاتصال بين إدارة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومى للمرأة.

- زيادة نسبة القيادات النسائية فى الوزارة لتصل حوالى 46% و24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

-وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات وعددها 226 وحدة تساهم في نشر ثقافة دعم المرأة وتمكينها.

- أهمية دور تلك الوحدات في دعم مشروع تسريع الاستجابة لمواجهة القضية السكانية.

-مشاركة وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات في عدة مبادرات نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وأهمها «مبادرة إنتي منتجة».

-العمل على رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتى تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية.

-تسهيل حصول المرأة على قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية أو برنامج «مشروعك».

-العمل على تسويق منتجاتهن بإقامة المعارض في إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة.

-إطلاق مبادرة «قرية مصرية بلا أمية» والتى نفذتها وحدات تكافؤ الفرص وتهدف إلى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات والمساواة بين الفتيان والفتيات فى التعليم.

- محو أمية 9785 سيدة في نطاق مبادرة «مصرية بلا أمية» من إجمالى 13500 مستهدفة.

-تنفيذ ندوات التوعية لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية والتعريف بالتعديلات الدستورية بدستور 2019 وأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية.

- تنظيم 257 ندوة فى نطاق التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية.

-إطلاق مبادرة «معاً ضد العنف» من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكل المحافظات للتصدى للعنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الإعاقة.

-إطلاق مبادرة «يوم فى قرية» وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص وحصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات.

-لمواجهة كورونا تم إطلاق عدة مبادرات مثل «هنعيش تحت أى ظروف» و«أمانك بإيدك» للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.

- قامت وحدات تكافؤ الفرص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بتوزيع مساعدات عينية للمتضررين من آثار فيروس كورونا.

- تشارك الوحدات فى أعمال حصر المتضررين بالتعاون مع وزارة التضامن وتم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية حملة 100 مليون صحة، حملة صحة المرأة بدواوين عموم المحافظات.