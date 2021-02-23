هل إعلان عمرو دياب مأخوذ من إعلان بيرفيوم عالمي؟ احكم بنفسك

تصدر الهضبة عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه إعلان العطر الجديد الخاص به وأصبح حديث المتابعين ما بين استحسان للفكرة وجدال عليها.

فكرة إعلان عمرو دياب

ولكن يبدو أن فكرة الإعلان مستوحاة من أحد إعلانات العطور العالمية لأن الإعلان جاء مشابه له حيث أنه في الإعلان الخاص بالعطر العالمي تدور الفكرة حول شخص يطل على مشهد مدينة ثم يبدأ بالتحرك فيقابل موديل وبعد ذلك يظهرون داخل حمام السباحة بطل الإعلان والموديل التى أمامه ووراءهم مشهد المدينة الساحرة.

مقارنة بين إعلان عمرو دياب والإعلان العالمى

الخطوط العريضة تبدو مطابقة تماما للإعلان الخاص بعمرو دياب مع اختلاف التفاصيل حيث أن عمرو يظهر فى بداية الإعلان أي وهو يطل على منظر المدينة ثم يبدأ فى التنقل فيقابل أول موديل وهى المذيعة إنجى كيوان ثم يقابل الموديل الثانية ويظهر معها داخل حمام السباحة، ستجد تشابه كبير ولكن تم التغير في التفاصيل الداخلية حيث تم الاستعانة فى إعلان عمرو بـ٣ موديل وليست واحدة فقط وتم إضافة أماكن أخرى داخل الإعلان أكثر من إعلان العطر العالمي لأن مدته أكبر فالإعلان العالمى مدته فقط دقيقة واحدة أما إعلان عمرو دياب فتخطى الدقيقتين.

وظهر عمرو دياب خلال الكليب وهو يرتدي بدلة سوداء وتم تصوير الكليب فى مدينة دبي وظهرت معه المذيعة إنجي كيوان والتي كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد انتشار صور لها جمعتها بعمرو دياب.

أغنية «وأنا معاك» كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.