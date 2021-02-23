تفاصيل مقتل فتاة على يد دجال بالمنوفية.. أوهمها بأن جنا يسكنها ثم اغتصبها

لم تجد أسرة طالبة، 18 عاما، مقيمة بإحدى قرى مركز قويسنا بالمنوفية، وتعاني من مرض نفسي، سبيلا لعلاجها، إلا بالذهاب إلى «دجال» ذاع صيته، بعد أن أقنعهم عديدون من أهالي القرية، بأنها تعاني من مس شيطاني، وبعد أكثر من جلسة مع الدجال، لم تتقدم فيها الفتاة، حاول الدجال مواقعتها بحجة ضورة ذلك لخروج الجني، لكن الفتاة قاومته، ليخنقها بيده خوفا من افتضاح أمره.

وكشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، في وفاة الطالبة، أنها مصابة بحالة نفسية واعتقدت أسرتها أنه مس شيطاني، فتوصلت إلى علاجها لدى المتهم، الذي يعمل سائقا ويبلغ من العمر 44 عاما، حيث يحظى بشهرة واسعة في المنطقة، بقدرته على معالجة المس الشيطاني، وكانت الفتاة تعاني من مشكلات نفسية وعائلية، فقررت أسرتها علاجها لديه، حيث كانت المجني عليها تتردد عليه فى منزله لتلقي العلاج.

المتهم أخبر أسرتها أنها ملبوسة من جن يعشقها

وأضافت التحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن المجني عليها، كانت تتردد على المتهم بمعرفة أسرتها للعلاج من مشاكل نفسية، وأخبرهم بأنها تحتاج لعدة جلسات، حيث أوهمهم بأنها «مسكونة بجن يعشقها ويأبى مغادرة جسمها» ويحتاج إلى عدة جلسات حتى يتمكن من إخراج الجن.

التحريات: المتهم خنقها خوفا من الفضيحة

وأوضحت التحريات، أن المتهم خلال الجلسة الأخيرة، قام بإيهام الفتاة بأنه في المرحلة الأخيرة من العلاج، قام بالتحايل عليها وتجريدها من ملابسها، لكن الفتاة قاومته، فحاول اغتاصبها عنوة، وهو يوهمها بأن الجن الذي يسكنها لن يخرج إلا بتلك الطريقة، لكن الفتاة صرخت فخشى من افتضاح مره فخنقها حتى الموت.

وتم القبض على المتهم، وتبين أنه سائق 44 سنة، يعمل في مجال السحر والشعوذة، وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز قويسنا، واعترف بأنه قتل المجني عليها أثناء علاجها من السحر، حيث تعدى عليها بالضرب وخنقها، وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.